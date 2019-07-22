شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر من تونس ببطولة "الافرو كان" لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر لكرة السلة رجال من نظيره التونسى بنتيجة 75 / 68 فى ثانى مباريات بطولة الافرو كان، والتى تستمر حتى 28 يوليو الجارى بمالى، كان المنتخب الوطنى قد تغلب على غينيا فى أولى المباريات بنتيجة 57/ 84.

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وتضم قائمة المنتخب الوطنى فى البطولة كل من هيثم كمال، باسم الليثى، أحمد عادل، عمر هشام، وليد عبد الجواد، أحمد مهيب، رامى ابراهيم، أحمد عزب، عمر عزب، عمرو عبد القادر، ابراهيم خالد، مصطفى مكاوى.

وكانت قرعة المنافسات قد أسفرت عن وقوع المنتخب فى المجموعة الرابعة بجانب غينيا وتونس.