شكرا لقرائتكم خبر عن ردود أفعال جماهير الأهلى والزمالك.. ريان "بطل" وجلال "الخاسر الأكبر" ونجاة طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الزمالك والجونة وتأثيرها فى حسم درع الدورى بعد تعادل الأبيض بشق الأنفس مع الجونة، بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض

الزمالك كان بحاجة لتحقيق الثلاثة نقاط فى مباراة لإحياء أماله فى الفوز والتتويج بالدورى ولكن خرج الأبيض من المباراة بنقطة وحيدة بصعوبة بالغة ليقترب الدورى من البقاء فى الجزيرة خاصة إن الأهلى يكفيه الفوز فى مباراته المقبلة أمام المقاولون يوم الأربعاء للتتويج رسميا بدرع الدورى وجاءت أحداث مباراة الزمالك والجونة بمثابة العنوان الرئيسى لجميع مواقع التواصل الاجتماعى بين الأهلاوية والزملكاوية وما يتداوله رواد تلك المواقع عبر الصفحات المختلفة ونرصد تلك الأحداث فى التقرير التالى.

إشارة تنصب أحمد ياسر ريان بطلاً

خرج أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار للجونة بطلاً للأهلاوية من تلك المباراة ليس فقط لأدائه فى المباراة أو تسجيله هدفا فقط ولكن خطفت إشارته خلال المشادة مع لاعبى الزمالك الأضواء لإنها جاءت بمثابة تعبيرا إن الدورى قد انتهى لصالح الفريق الأحمر.

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خالد جلال "الخاسر الأكبر" فى موقعة الجونة

فيما يعد خالد جلال المدير الفنى للزمالك بمثابة الخاسر الأكبر من تلك المباراة حيث تعرض لانتقادات شديدة بعد المباراة من جمهور الفريق الأبيض بسبب عدم إدارته لأحداث اللقاء جيدا خاصة فى تغييراته وخسر الفريق معه 4 نقاط ثمينة فى مشواره بمسابقة الدورى الممتاز أمام حرس الحدود والجونة حيث حقق خلالهما التعادل وذلك بعد رحيل السويسرى كريستيان جروس عن القيادة الفنية للأبيض بعد مباراة الإنتاج الحربى بالدورى عقب انتهاء عقده مع الأبيض بنهاية مايو الماضى.

نجاة طارق حامد

أما لاعبى الزمالك فلم يكن حالهم أفضل من حال مدربهم فقد تعرضوا لانتقادات من جانب جماهير الفريق الأبيض ويعد طارق حامد الناجى الوحيد فى تلك الأحداث بعد الهدف الرائع الذى سجله فى مرمى الجونة ولم يكتفى بذلك أيضا بل صنع الهدف الثانى الذى سجله زيزو برأسية لتنتهى المباراة 2 / 2 بدلا من هزيمة فريقه.