شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أمام بوروندى فى بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الإثنين، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره بوروندى فى إطار ثان لقاءاته بالبطولة الأفريقية بتونس، حيث يقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية التى تضم كلا من، الكاميرون والمغرب وبوروندى والكونغو.

من المقرر أن يلتقى منتخب مصر غدا الثلاثاء مع الكاميرون، قبل أن يلتقى الكونغو برازافيل الأربعاء فى ختام لقاءاته بالدور الأول.

تضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه.