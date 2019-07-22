شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى يكشف لماذا لعب الجونة بالأساسيين أمام الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادر شوقي سبب لعب فريقه بالعناصر الأساسية أمام الزمالك، رغم الإعلان عن خوض المباراة بالبدلاء على مدار الأيام الماضية. وقال نادر شوقي فى تصريحات لقناة أون سبورت: "قررنا اشراك جميع اللاعبين سواء المستمرين أو الراحلين لأننا ببساطة نواجه الزمالك وكذلك للاستعداد للموسم الجديد.. لعبنا على المكسب أمام الأبيض وأشكر الأهلى على التدعيم ". وتعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادر شوقى يكشف لماذا لعب الجونة بالأساسيين أمام الزمالك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.