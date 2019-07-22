شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: يوجد لاعبين لا يصلحون للزمالك.. والحكم لم يحتسب ركلتى جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن الحكم أفسد مباراة الجونة وإنه لم يحتسب ركلتى جزاء لصالح فريقه، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.

تابع مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، لن أتحدث عن لاعبين الزمالك أو الجهاز الفنى فى الوقت الحالى مازال أمامهم مباراتين وهذا الموسم حصلت على بطولة قارية لم يحصل عليها الأهلى أو منتخب مصر".

كما شدد رئيس نادى الزمالك إنه يوجد لاعبين فى الفريق الأبيض لا تصلح أن تتواجد فى قلعة ميت عقبة وإن بعض اللاعبين سيرحلون عن الفريق بعد التقييم الذى يحدث كما قال:"أحمل النتيجة أيضاً لاتحاد الكرة لعدم الموافقة على قيد حارس مرمى بعد إصابة جنش مع المنتخب".