شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإسماعيلى: لا يشغلنا من يتوج بطلا للدورى ونبحث عن مصلحة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بالاسماعيلى نصائحه لفريقه قبل مواجهة الزمالك، ويلتقى الفريقان مساء الأربعاء لحساب مؤجلات الأسبوع الــ27 بالمسابقة المحلية.

وقال المنياوى، ”نقطة قوة الزمالك تتمثل فى الأجنحة ووسط الملعب فهو لديه لاعبين على مستوى عال قادرين على أحداث الفارق دائما وهو ما حذرنا اللاعبين منه”.

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وواصل :”أما عن أخطر لاعبيه فهم بالطبع كثر فهم فريق متكامل لا ينبغي لنا تركهم يلعبوا بأريحية أمامنا ولا يجب أن نترك لهم مساحات كافية للعب وأن نغلق كل المنافذ أمامهم”.

وبسؤاله عن تعليماته للاعبين أجاب مدير الكرة للدراويش قائلا:”طالبتهم بالهدوء والتركيز طوال اللقاء وتنفيذ تعليمات المدير الفنى بغلق كل المنافذ المؤدية لمرمانا أمام لاعبي الزمالك”.

وأتم قائلا :”هناك عامل اراه فى صالحنا وهو ارهاق لاعبى المنافس لذلك يجب استغلاله لإرساء مبدأ اللعب النظيف ، لا يشغلنا من بطل الدورى ما يهمنا هو الاستعداد بأفضل شكل للموسم الجديد”.