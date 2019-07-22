شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغرم أوباما مالياً بعد طرده أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو نادي الزمالك توقيع عقوبة مادية على يوسف أوباما مهاجم الفريق بعد واقعة طرده في لقاء الجونة الأخير الذي انتهى بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويغيب أوباما عن مباراتي الزمالك المقبلتين أمام فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز وتقضى لائحة الفريق الأبيض بتغريم اللاعب ماليا حال تسببه فى حرمان فريقه من خدماته نتيجة الطرد.

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وحصل يوسف أوباما على بطاقة حمراء مباشرة خلال نهاية لقاء فريقه أمام فريق الجونة، بعد الخناقة التى نشبت مع محمود الجزار مدافع الجونة ورفع الزمالك رصيده بعد التعادل إلى 69 نقطة ويحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري ويتبقى لأبناء ميت عقبة مباراتين أمام الإسماعيلى والأهلى الذى يتصدر جدول المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والأبيض فى قمة الدورى الممتاز ويحتاج الأهلى للفوز على ذئاب الجبل للتتويج رسمياً بالدورى.