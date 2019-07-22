شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يونس يوقع على تجديد تعاقده مع سلة زعيـم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة محمد إبراهيم يونس و الذى يُجيد اللعب بمركز الإرتكاز بعقد يمتد لمدة أربع مواسم .

وقع اللاعب على عقوده الجديدة في حضور الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق و الأستاذ أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة.

كما نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة أحمد الصباغ و الذى يُجيد اللعب بمركز الجناح و ذلك للموسم الجديد 2019-2020 .

ونجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مؤخرا فى إتمام التعاقد مع أحمد مرعى المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأحد أبرز وأهم. المدربين المصريين لكرة السلة ليكون المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندرى اعتباراً من الموسم الرياضى الجديد 2019-2020.

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وأتم مصيلحى الاتفاق مع أحمد مرعي على قيادة الفريق بعقد يمتد لموسمين ، وجاء التعاقد نظرا للنتائج الرائعة والنجاحات الكبيرة التي سبق وحققها مع الأندية المصرية و توج معهما بلقبى الدوري والكأس أكثر من مرة إلى جانب نجاحه الكبير خارج مصر حيث حقق لقب الدوري الإماراتي الموسم المنقضى.

وأشاد رئيس النادى بالمدير الفنى الجديد وقدرته على عودة البطولات لزعيم الثغر من جديد .

يذكر أن شريف عزمى تولى تدريب الفريق خلفا لعمرو أبو الخير، إلا أنه فى النهاية تم التعاقد مع مرعي .



محمد يونس