شكرا لقرائتكم خبر عن شابات الطائرة فى المركز الـ 15 ببطولة العالم بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى منتخب شابات الكرة الطائرة المشاركة فى بطولة العالم المقامة فى المكسيك فى المركز الـ 15 من أصل 16 منتخبا بالفوز على رواندا 3/0 فى لقاء تحديد المركزين الخامس عشر والسادس عشر . Advertisements وتضم قائمة شابات الطائرة كلا من ،نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر ومايا نجم. واستعد المنتخب تحت قيادة أحمد فتحى الى هذه البطولة فى معسكر مغلق بالمكسيك قبل البطولة .

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