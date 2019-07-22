شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخوض مباراة وديه أمام أحد الأندية السعودية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مباراة ودية غدا أمام نظيره حرس الحدود السعودى فى تمام الساعة الخامسة مساء فى الملعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوى .

ويسعى طارق العشرى إعطاء الفرصة للصفقات الجديدة الجديدة للوقوف على الحالة البدنية لدى اللاعبين خلال الفترة الحالية ورفع الحمل التدريبى لهم .

وكان طارق العشرى استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق، ليكونوا بجوار الـ3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية، لدعم الفريق فى الموسم المقبل، وهم محمد "شطة" لاعب فريق المصرى ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

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ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.