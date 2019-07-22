تصريحات الأحد| رئيس الزمالك يحذر الجهاز الفني.. وعامر يكشف مستقبل ثنائي سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 21 يوليو 2019.

أحمد ريان يوجه رسالة لعماد متعب بعد هدفه في الجونة

وجه أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق الجونة، رسالة لعماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد تعادل فريق ريان أمام الزمالك، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري الممتاز.

ساويرس يعلق على تعطل قطار الزمالك أمام الجونة

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تعادل فريق الزمالك أمام الجونة، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري الممتاز.

رئيس الزمالك يحذر الجهاز الفني واللاعبين بعد الخسارة أمام الجونة

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه حدد عدد من اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تقييمهم خلال الفترة الحالية.

رئيس الزمالك يهاجم حكم مباراة الجونة.. ويتوقع " تفويت" النحاس للأهلي

وصف رئيس نادي الزمالك، الحكم محمود عاشور الذي أدار مباراة فريقه أمام الجونة، بأنه فاسد، وذلك بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء للأبيض خلال المواجهة، حسبما يرى.

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"وعود بمكافآت خارجية".. تصريحات نارية لخالد الغندور ضد الجونة بعد التعادل أمام الزمالك

شن خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا لاذعًا على فريق الجونة بعد التعادل أمام الزمالك بنتيجة (2-2) في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري.

مدرب الجونة: الحديث عن شماعة الرياح "عيب".. والتوتر أمام الزمالك أمر طبيعي

أكد رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، أن فريقه قدم أداء جيد طوال اللقاء أمام الزمالك والتعادل لم يكن كافي، فكان يطمح لتحقيق الفوز على الفريق الأبيض.

أيمن يونس: ما حدث في مباراة الزمالك والجونة "خناقة شوارع"

انتقد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، حكم المباراة محمود عاشور والذي أدار لقاء الجونة والزمالك والتي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 33.

مهاجم الجونة: لم ألعب من أجل الأهلي ولا الشجار مع لاعب الزمالك

صرح أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة أنه لم يتعمد الدخول في خلاف مع أي لاعب من صفوف الزمالك بعد تسجيله لهدف التعادل، وفي المقابل نفى أن يكون قد خاض اللقاء لمصلحة ناديه الأصلي وفرصه في الفوز بالدوري.

فرج عامر يعلنها: أبو جبل وحسام حسن لن يرحلان عن سموحة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بقاء الثنائي محمد أبو جبل وحسام حسن ضمن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.