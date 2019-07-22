أحمد ريان يوجه رسالة لعماد متعب بعد هدفه في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق الجونة، رسالة لعماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد تعادل فريق ريان أمام الزمالك، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري الممتاز.

وكتب ريان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" خلصت.. تمام يا عندة؟ "

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وابتعد فريق الزمالك خطوة أخرى عن المنافسة على لقب الدوري خلال هذا الموسم بعد التعادل الإيجابي أمام الجونة (2-2) في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ33 من عمر البطولة.

وسجل ريان هدفا في فوز فريقه بثنائية لهدف، بعدما دخل في شوط المباراة الثاني.

الزمالك ظل في المركز الثالث برصيد 69 نقطة مع امتلاكه مباراتين قبل نهاية المسابقة ليصبح على بعد خمس نقاط من الأهلي متصدر الترتيب إلا أن المارد الأحمر لديه فرصة ذهبية لحسم اللقب من خلال الفوز على المقاولون العرب في مباراة الأربعاء المقبل.