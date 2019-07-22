محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تعادل فريق الزمالك أمام الجونة، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري الممتاز.
وكتب ساويرس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" حلو قوي لما يكون الواحد أهلاوي وفريقه يكسب ونادي الجونة يعطل الزمالك".
وابتعد فريق الزمالك خطوة أخرى عن المنافسة على لقب الدوري خلال هذا الموسم بعد التعادل الإيجابي أمام الجونة (2-2) في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ33 من عمر البطولة.
الزمالك ظل في المركز الثالث برصيد 69 نقطة مع امتلاكه مباراتين قبل نهاية المسابقة ليصبح على بعد خمس نقاط من الأهلي متصدر الترتيب إلا أن المارد الأحمر لديه فرصة ذهبية لحسم اللقب من خلال الفوز على المقاولون العرب في مباراة الأربعاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس يعلق على تعطل قطار الزمالك أمام الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.