ساويرس يعلق على تعطل قطار الزمالك أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تعادل فريق الزمالك أمام الجونة، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري الممتاز.

وكتب ساويرس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" حلو قوي لما يكون الواحد أهلاوي وفريقه يكسب ونادي الجونة يعطل الزمالك".

وابتعد فريق الزمالك خطوة أخرى عن المنافسة على لقب الدوري خلال هذا الموسم بعد التعادل الإيجابي أمام الجونة (2-2) في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ33 من عمر البطولة.

الزمالك ظل في المركز الثالث برصيد 69 نقطة مع امتلاكه مباراتين قبل نهاية المسابقة ليصبح على بعد خمس نقاط من الأهلي متصدر الترتيب إلا أن المارد الأحمر لديه فرصة ذهبية لحسم اللقب من خلال الفوز على المقاولون العرب في مباراة الأربعاء المقبل.