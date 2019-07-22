رئيس الزمالك يحذر الجهاز الفني واللاعبين بعد الخسارة أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد رئيس نادي الزمالك، أنه حدد عدد من اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تقييمهم خلال الفترة الحالية.
وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال أمامه فرصة في مواجهتي الإسماعيلي والأهلي لتحسين شكل الفريق.
وقال رئيس الزمالك: "تم تقييم اللاعبين وهناك من لا يصلحون للعب في الفريق وسيرحلون بعد أيام، ولكنني لن أقول من هم إلا بعد الانتهاء من المباراتين المقبلتين".
وأكمل: "الجهاز الفني للزمالك أيضًا أمامه فرصة خلال المباراتين المقبلتين، أتمنى أن نخوضهم بدون -فزلكة-".
واختتم: "الفريق خاض معسكرًا خارج مصر بناء على طلب الجهاز الفني، ولذلك فلا توجد حجة للشكل الذي نظهر به في المباريات".
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