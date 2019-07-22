الجزائر تعيد آخر مشجعيها من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

قال التلفزيون الجزائري الرسمي، إن آخر طائرة لإعادة المشجعين الجزائريين الذين سافروا إلى القاهرة لمؤازرة منتخب بلادهم أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، أقلعت من مطار القاهرة الدولي عند الساعة التاسعة ليلًا بالتوقيت العالمي.

وكشف ذات المصدر عن تسخير 39 طائرة لنقل المشجعين من القاهرة إلى الجزائر على نفقة الدولة، موضحًا أنه خلال اليومين الماضيين تم إعادة 7537 مشجعًا بينهم 1500 ظلوا في القاهرة بعد مباراة الدور نصف النهائي أمام نيجيريا.

كما أشار إلى تكفل الدولة بثمن 12 ألف تذكرة لتمكين المشجعين الجزائريين من متابعة المباراة النهائية.

يشار إلى أن الجزائر توجت بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، إثر فوزها على السنغال بهدف دون رد في النهائي الذي جمعهما على ملعب القاهرة الدولي الجمعة الماضي.​