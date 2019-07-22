رئيس الزمالك يهاجم حكم مباراة الجونة.. ويتوقع " تفويت" النحاس للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

وصف رئيس نادي الزمالك، الحكم محمود عاشور الذي أدار مباراة فريقه أمام الجونة، بأنه فاسد، وذلك بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء للأبيض خلال المواجهة، حسبما يرى.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى ثقته في أن يقوم عماد النحاس المدير الفني للمقاولون بما وصفه بـ"تفويت" اللقاء المقبل أمام الأهلي.

وقال رئيس الزمالك: "محمود عاشور حكم مباراة الجونة فاسد، -ولو هو عنده دم يرد عليا-، لنا ركلتي جزاء في المباراة ولم يحتسبهما".

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وأكمل: "ما هذا الغل الذي شاهدته من لاعبي الجونة؟! أحمل منتخب مصر مسؤولية ما حدث، كنت أطالب بقيد حارس بدلًا من محمود جنش المصاب ولكنهم رفضوا".

وأضاف: "أقول الآن أنهم سيتركون الأهلي يفوز على المقاولون بتعين حكم فاسد وملاكي، عماد النحاس سيقوم بتفويت المباراة وسنشاهد مهزلة".

واختتم: "عماد النحاس سيهدي الدوري للأهلي، طاهر محمد طاهر أفضل لاعب في مصر لن يلعب، وأحمد علي رحل، هل يوجد دوري بهذا الفساد؟".