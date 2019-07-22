"وعود بمكافآت خارجية".. تصريحات نارية لخالد الغندور ضد الجونة بعد التعادل أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شن خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا لاذعًا على فريق الجونة بعد التعادل أمام الزمالك بنتيجة (2-2) في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري.

الغندور قال في تصريحات عبر شاشة "المحور" اليوم الأحد :"أين فريق الجونة منذ بداية الموسم؟، لاعبي الجونة لعبوا بغل أمام الزمالك رغم أنهم لا ينافسوا على لقب الدوري".

وتابع :"أعتقد أن لاعبي الجونة تلقوا وعودًا من داخل وخارج النادي بالحصول على مكافآت مالية".

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وأكمل :"فريق الجونة مكون من الأهلي بداية من نادر شوقي وكيل اللاعبين، والجهاز الفني يتواجد به عددًا من لاعبي الأهلي السابقين بداية من حسام غالي ورضا شحاتة".

وأنهى :"فريق الجونة مكون بعدد من لاعبي الأهلي مثل أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للفوز في مباراة المقاولون العرب المقبلة من أجل التتويج بالدوري دون النظر للمباراة الزمالك في قمة المسابقة والتي من المقرر أن تقام الأحد المقبل.