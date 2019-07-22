كيف تقلصت فرص الزمالك في التتويج بالدوري؟ بداية السقوط من 20 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ابتعد فريق الزمالك خطوة أخرى عن المنافسة على لقب الدوري خلال هذا الموسم بعد التعادل الإيجابي أمام الجونة (2-2) في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ33 من عمر البطولة.

الزمالك ظل في المركز الثالث برصيد 69 نقطة مع امتلاكه مباراتين قبل نهاية المسابقة ليصبح على بعد خمس نقاط من الأهلي متصدر الترتيب إلا أن المارد الأحمر لديه فرصة ذهبية لحسم اللقب من خلال الفوز على المقاولون العرب في مباراة الأربعاء المقبل.

ورغم تفوق الزمالك منذ انطلاق الدوري بتصدره ترتيب المسابقة إلا أن بطل الكونفدرالية سقط في عدة مناسبات خلال هذا الموسم الأمر الذي استغله الأهلي جيدًا ليصبح في الصدارة حاليًا.

- البداية من الجيش

بداية سقوط الزمالك من حيث النقاط كان على يد فريق طلائع الجيش بالتعادل بهدفين لكل جانب ضمن منافسات الأسبوع الـ23 في مباراة أقيمت على ملعب "الجيش" بالسويس.

الزمالك قبل مباراة الجيش خاض 13 مباراة حقق الفوز في 12 مناسبة مقابل تعادل وحيد كان أمام بيراميدز بنتيجة (3-3).

- خسارة أربع نقاط وفرصة الابتعاد

بعد التعادل أمام الجيش عاد الزمالك ليكرر نفس النتيجة بالتعادل من جديد أمام المقاولون العرب في مباراة أقيمت على "بتروسبورت" ضمن الجولة 25.

الزمالك طريقه لم يعرف الانتصارات للمرة الثالثة على التوالي بالتعادل السلبي أمام غريمه ومنافسه المباشر على اللقب الأهلي.

هذا التعادل جعل الزمالك يكون على بعد نقطتين من الأهلي على صدارة الدوري، ليفقد فرصة الابتعاد عن القمة.

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- ضربة المصري

جولة 28 من منافسات الدوري شهد تحولاً كبيرًا في صراع الصدارة بين الأهلي والزمالك حيث خسر الأخير أمام المصري البورسعيدي (2-1) في مباراة أقيمت على ملعب "الجيش" بالسويس.

هذه الخسارة ساهمت في وصول الأهلي على الصدارة بعد الفوز الذي حققه الأحمر على مصر المقاصة بنتيجة (2-0) ليصبح بطل الدوري في القمة بفارق نقطة.

- خسارة جديدة

في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ26 وعلى ملعب "الدفاع الجوي" سقط الزمالك في فخ خسارة جديدة على يد بيراميدز بهدف دون رد.

السقوط من بيراميدز أبعد الزمالك عن الصدارة بعدما ظل في الوصافة بفارق ثلاث نقاط عن القمة.

- 3 ضربات متتالية

بداية ضربات الزمالك في ظل صراعه على بطولة الدوري كانت بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ31.

هذا التعادل جعل رئيس الزمالك يقرر إقالة الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس على خلفية التعادل أمام الإنتاج.

وبعد التعادل أمام الإنتاج وفي مباراة خالد جلال الأولى مع الزمالك فقد الأبيض نقطتين بالتعادل أمام حرس الحدود (1-1) على ملعب المكس.

هذا التعادل جعل فارق النقاط ست بين الزمالك والأهلي، إلا أن الفارق تقلص إلى خمس بعد تعادل الأبيض مساء اليوم أمام الجونة.