لاعب الجونة يكشف سبب التراجع في الدقائق الأخيرة.. ومستقبله مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد حمدي لاعب نادي الجونة، أن فريقه كان يطمح للفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاث أمام الزمالك.

وتعادل الجونة والزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما بالأسبوع الـ33 للدوري.

وأوضح حمدي في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، عقب المباراة، أن الجونة فريق قوي، ولكن لازمه الحظ السيء في عدد من المباريات، مضيفا: "هدفنا كان الفوز بالمباراة والتتويج بالـ3 نقاط.

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وأكمل: "التوفيق كان مع الزمالك في الدقيقة الأخيرة، واستطاع خطف التعادل".

وأشار حمدي إلى أن التراجع في الدقائق الأخيرة، يرجع لفترة الغياب الطويلة التي ابتعد فيها اللاعبين عن المشاركة في المباريات بسبب بطولة الأمم الإفريقية، عكس الزمالك الذي يملك لاعبين دوليين استمروا في اللعب خلال تلك الفترة.

وعن الاشتباك بين اللاعبين خلال المباراة، قال: "الشد في الكرة طبيعي، وخارج الكرة لا يوجد أي مشكلة".

واختتم حمدي حديثه عن مستقبله: "إعارتي انتهت اليوم، وأنا تحت أمر الأهلي".