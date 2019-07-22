محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد أحمد حمدي لاعب نادي الجونة، أن فريقه كان يطمح للفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاث أمام الزمالك.
وتعادل الجونة والزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما بالأسبوع الـ33 للدوري.
وأوضح حمدي في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، عقب المباراة، أن الجونة فريق قوي، ولكن لازمه الحظ السيء في عدد من المباريات، مضيفا: "هدفنا كان الفوز بالمباراة والتتويج بالـ3 نقاط.
وأكمل: "التوفيق كان مع الزمالك في الدقيقة الأخيرة، واستطاع خطف التعادل".
وأشار حمدي إلى أن التراجع في الدقائق الأخيرة، يرجع لفترة الغياب الطويلة التي ابتعد فيها اللاعبين عن المشاركة في المباريات بسبب بطولة الأمم الإفريقية، عكس الزمالك الذي يملك لاعبين دوليين استمروا في اللعب خلال تلك الفترة.
وعن الاشتباك بين اللاعبين خلال المباراة، قال: "الشد في الكرة طبيعي، وخارج الكرة لا يوجد أي مشكلة".
واختتم حمدي حديثه عن مستقبله: "إعارتي انتهت اليوم، وأنا تحت أمر الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الجونة يكشف سبب التراجع في الدقائق الأخيرة.. ومستقبله مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.