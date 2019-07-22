حارس الجونة يكشف سباب لاعبي الزمالك لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

انتقد محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة سلوك لاعبي الزمالك معهم أثناء المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وقال الغرباوي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عقب المباراة: "سباب لاعبي الزمالك والشتائم التي سمعناها منهم لا يمكن أن يصدر من لاعبين لهم قيمتهم الدولية."

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وتابع: "لا أعلم لماذا كل هذا التجاوز من لاعبي الزمالك والاعتداء علينا طوال المباراة لمجرد أننا نلعب بشرف طوال المباراة ونحاول تحقيق نتيجة تساعد الفريق الذي نمثله."

وأضاف: "ليس الجونة من تسبب في ضياع الدوري من الزمالك، هم من أضاعوا الدوري على أنفسهم، نحن لم نطالبهم بالتعادل مع حرس الحدود."

وتعادل الزمالك في الوقت الضائع أمام الجونة بنتيجة 2-2، وبات بحاجة إلى مساعدة المقاولون العرب بالتعادل أو الفوز على الأهلي من أجل إبقاء آمال الفوز بالدوري.