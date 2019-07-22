قرار صارم ضد أوباما بعد طرده أمام الجونة بسبب الاعتداء على الغرباوي

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفنى للفريق تطبيق لائحة العقوبات على يوسف أوباما مهاجم الفريق، عقب مواجهة اليوم أمام الجونة. ويقوم النادي الأبيض بتغريم اللاعب ماديا بعد طرده في لقاء الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة 33 لبطولة الدوري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وجاء طرد أوباما بسبب الاعتداء على محمد الغرباوي، حارس مرمى فريق الجونة. وتعادل الفريق الاول للزمالك أمام الجونة 2\2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجونة والمؤجلة من الجولة الـ33 للدوري العام، ورفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث كما هو، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي يحتاج للتعادل في المواجهة المقبلة أمام المقاولون العرب للحفاظ على بطولة الدوري.

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