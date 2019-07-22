أول قرار من مرتضى منصور عقب تعادل الزمالك أمام الجونة

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وقف مرتبات ومستحقات لاعبي الفريق بعد التعادل أمام الجونة بهدفين لكل فريق، مساء اليوم، في بطولة الدوري العام. كما قرر مجلس الزمالك وقف مرتبات الجهاز الفني والإداري والطبي بالنادي على خلفية النتيجة السلبية، التي حققها الفريق الأبيض خلال مباراة اليوم، وعدم تحقيقه الفوز. وتعادل الفريق الاول للزمالك أمام الجونة 2\2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجونة والمؤجلة من الجولة الـ33 للدوري العام، ورفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث كما هو، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي يحتاج للتعادل في المواجهة المقبلة أمام المقاولون العرب للحفاظ على بطولة الدوري.

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