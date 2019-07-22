بالفيديو.. الجونة يتعادل أمام الزمالك ويقرب الأهلي من لقب الدوري

حقق الزمالك تعادلًا مخيبًا أمام نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ33 من الدوري المصري، والتي جمعت الجانبين على ملعب “الجونة”.
أحرز طارق حامد هدف الزمالك في الدقيقة 64، وتعادل أحمد ياسر ريان للجونة في الدقيقة 78، فيما أضاف محمود الشبراوي هدف الجونة الثاني بالدقيقة 88 من زمن اللقاء، وتعادل للزمالك من جديد محمود عبد العزيز في الدقيقة 97.
بهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى 38 في المركز الخامس عشر.
وتبخرت بشكل كبير آمال الزمالك في تحقيق الدوري بعد التعادل اليوم أمام الجونة فيما بات الأهلي الأقرب لحصد اللقب حال فوزه أمام المقاولون يوم الأحد المقبل.
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