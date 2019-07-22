يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى استعداداته للموسم الجديد للدورى الممتاز ويؤدى الفريق تدريباتة بمعسكرة الثانى على ملاعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تحت قيادة الكابتن مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق والجهاز المعاون

وأشار مصطفى أمين عضو مجلس الادارة والمشرف على الفريق الأول بأن معسكر الإسكندرية ياتى عقب معسكر المركز الأوليمبي بالقاهرة وأضاف بأن الفريق مستمر بمعسكر الإسكندرية حتى التاسع عشر من أغسطس المقبل ومن المنتظر خوض ثلاث مباريات تجريبية متدرجة المستوى ويشهد المعسكر تركيز ورغبة من اللاعبين كما يضم مجموعة من الناشئين المتميزين

العاطى المدير الفنى للفريق والجهاز المعاونوأشار مصطفى أمين عضو مجلس الادارة والمشرف على الفريق الأول بأن معسكر الإسكندرية ياتى عقب معسكر المركز الأوليمبي بالقاهرة وأضاف بأن الفريق مستمر بمعسكر الإسكندرية حتى التاسع عشر من أغسطس المقبل ومن المنتظر خوض ثلاث مباريات تجريبية متدرجة المستوى ويشهد المعسكر تركيز ورغبة من اللاعبين كما يضم مجموعة من الناشئين المتميزين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... فريق نادي اسوان الرياضي يستعد للدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.