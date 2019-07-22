اتحاد الكرة يرد: هل تتم إعادة مباراة الزمالك والجونة بسبب طرد الجزار ؟

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن حقيقة ما تردد عن إعادة مباراة الزمالك والجونة، نظرًا لاستمرار محمود الجزار لاعب الفريق الساحلي داخل

الملعب، بعد طرده من جانب الحكم محمود عاشور.

قال المصدر، إن محمود عاشور طرد الجزار ويوسف

أوباما لاعب الزمالك نتيجة حدوث تشابك بالأيدي بينهما، وتم تسليم إخطار لكل فريق بطرد لاعبه، وخرج اللاعبان من الملعب وغير صحيح ما تردد عن استمرار الجزار داخل المستطيل الأخضر.