كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن حقيقة ما تردد عن إعادة مباراة الزمالك والجونة، نظرًا لاستمرار محمود الجزار لاعب الفريق الساحلي داخلالملعب، بعد طرده من جانب الحكم محمود عاشور.
قال المصدر، إن محمود عاشور طرد الجزار ويوسفأوباما لاعب الزمالك نتيجة حدوث تشابك بالأيدي بينهما، وتم تسليم إخطار لكل فريق بطرد لاعبه، وخرج اللاعبان من الملعب وغير صحيح ما تردد عن استمرار الجزار داخل المستطيل الأخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرد: هل تتم إعادة مباراة الزمالك والجونة بسبب طرد الجزار ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.