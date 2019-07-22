حمل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعادل الفريق مع الجونة للحكم محمود عاشور الذي تعمد التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي2-2.
قال مرتضى في تصريحات ببرنامج الزمالك اليومإن عاشور حكم فاسد تعمد التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للزمالك لتوجيه درع الدوري للأهلي.
وأضاف رئيس الزمالك: "أقولها من هذه اللحظة، عماد النحاس مدربالمقاولون سيفوت المباراة للأهلي من أجل التتويج بالدوري وستعين لجنة الحكام حكم ملاكي كي تسهل الأمور على المنافس".
وهاجم مرتضى لاعبي الجونة وعلى رأسهم أحمد ياسر ريان قائلا: "ما هذا الغل " واختتم مرتضى حديثه قائلا:" لو نزلت انتخابات الزمالك لمدة مائة عام سأفوز"
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور بعد تعادل فريقه مع الجونة: المقاولون هسيب الدوري للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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