مرتضى منصور بعد تعادل فريقه مع الجونة: المقاولون هسيب الدوري للأهلي

حمل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعادل الفريق مع الجونة للحكم محمود عاشور الذي تعمد التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي2-2‪.

قال مرتضى في تصريحات ببرنامج الزمالك اليوم

إن عاشور حكم فاسد تعمد التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للزمالك لتوجيه درع الدوري للأهلي.

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وأضاف رئيس الزمالك: "أقولها من هذه اللحظة، عماد النحاس مدرب

المقاولون سيفوت المباراة للأهلي من أجل التتويج بالدوري وستعين لجنة الحكام حكم ملاكي كي تسهل الأمور على المنافس".

وهاجم مرتضى لاعبي الجونة وعلى رأسهم أحمد ياسر ريان قائلا: "ما هذا الغل " واختتم مرتضى حديثه قائلا:" لو نزلت انتخابات الزمالك لمدة مائة عام سأفوز"