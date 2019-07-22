بعد تعادل الزمالك.. جماهير الأهلي تحيي غالي وحمدي وريان

أهدى نادي الزمالك فرصة لمنافسة التاريخي الأهلي حيث أعطى له فرصة إنهاء الدوري مبكرا بعد تعادله مع الجونة بملعب الأخير بهدفين لكل منهما بملعب الجونة ضمن الجولة 33 للدوري الممتاز.

تعادل جعل رصيد الزمالك إلى69 نقطة في المركز الثالث تاركًا ايضا المركز الثاني لبيراميدز صاحب الـ70 نقطة،ويحتاج الأهلي 74 نقطة إلى فوز فقط على المقاولون ليعلن رسميًا فوزه بدرع الدوري حتى لو فاز الزمالك على الاسماعيلي والأهلي في ختام الدوري بينما رفع الجونة رصيده الى 37 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما يحتل الجونة المركز الرابع

عشر برصيد 38 نقطة.

التقدم كان من نصيب الزمالك بهدف لطارق حامد في الدقيقة 65 وسجل هدفين متتاليين البديلين أحمد ياسر ريان ومحمود الشبراوي في الدقيقتين 79 و89 وأحرز هدف التعادل للابيض محمود عبد العزيز بضربة رأس في الدقيقة 7 من الوقت بدل من الضائع.

بعد المباراة احتفلت جماهير الأهلي بتعادل الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يكفي المارد الأحمر الفوز على المقاولون العرب في مباراة الأربعاء لضمان الدوري الـ 41 في

تاريخه.

أثنت الجماهير على محمد حمدي وأحمد ياسر ريان لاعبي الأهلي المعاريين للجونة لدورهما في اللقاء، كما قال أحد جماهير الزمالك حزينًا "عايز أعيط يا جيمي".

أحتفى محبي الأهلي أيضًا بحسام غالي نجم النادي السابق ومدير الكرة بالجونة، كما طلب إسلام من المشجعين الهدوء حتى نهاية الدوري.

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الفنان عمرو عبد الجليل، نشر صورة له من فيلم "دكان شحاتة"، وكتب عليها "حلو الدوري ده وريني"، والتي قوبلت بإعجاب مشجعي الأهلي.

وقال أحد المشجعين للأهلي " الصراع يشتعل بين حسام عاشور والزمالك علي عدد بطولات الدوري وحسام عاشور يقترب من معادلة القاب الزمالك برصيد ١٢ لقب".

أما كريم سعيد، المحلل بقناة "تايم سبورت"، فقال "فوز الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء يتوجه بطلًا للدوري الممتاز كالعادة".