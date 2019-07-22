الغرباوي يحكي تفاصيل ما حدث من لاعبي الزمالك: قلة أدب

تحدث محمود الغرباوي حارس مرمى نادي الجونة عن كواليس ما حدث من لاعبي الزمالك بعد الهدف الثاني في المباراة.

وقال الغرباوي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "الكورة جت جول وانا

مش مصدق وماسك الكورة". متابعًا "فجأة لقيت الضرب كله عليا من لاعبي الزمالك، كان ممكن أضربهم واشتمهم زي ما ضربوني لكن الي حصل منهم ده قلة أدب".

وأستكمل الغرباوي "محمود علاء لقيته بيقولي مبروك الدوري للأهلي يا غرباوي، أنا مالي بالدوري أنا بلعب لفريقي وده إنتمائي الوحيد له". مضيفًا "الي عاوز يخلص الدوري كان خلصه من بدري، جايين يلاعبونا وعاوزين يخلصوا الدوري على حسابنا احنا، متعملوش رجالة علين