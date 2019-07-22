تحدث محمود الغرباوي حارس مرمى نادي الجونة عن كواليس ما حدث من لاعبي الزمالك بعد الهدف الثاني في المباراة.
وقال الغرباوي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "الكورة جت جول وانامش مصدق وماسك الكورة". متابعًا "فجأة لقيت الضرب كله عليا من لاعبي الزمالك، كان ممكن أضربهم واشتمهم زي ما ضربوني لكن الي حصل منهم ده قلة أدب".
وأستكمل الغرباوي "محمود علاء لقيته بيقولي مبروك الدوري للأهلي يا غرباوي، أنا مالي بالدوري أنا بلعب لفريقي وده إنتمائي الوحيد له". مضيفًا "الي عاوز يخلص الدوري كان خلصه من بدري، جايين يلاعبونا وعاوزين يخلصوا الدوري على حسابنا احنا، متعملوش رجالة علين
كانت هذه تفاصيل خبر الغرباوي يحكي تفاصيل ما حدث من لاعبي الزمالك: قلة أدب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.