الشبراوي: سعيد بتسجيلي أمام الزمالك بعد العودة من الإصابة برباط الصليبي

أعرب محمود الشبراوى لاعب الجونة عن سعادته بعد أن أحرز وصنع هدفي الجونة أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينها مساء اليوم، ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ32 من الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك بصعوبة مع الجونة بهدفين لكل منهما، ليبتعد الفارس الأبيض عن

وقال الشبراوي في تصريحات عقب المباراة، "سعيد للغاية بعد أن أحرزت هدفًا وصنعت آخر امام الزمالك بعد غياب كبير عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرضت لها".

Advertisements

وأضاف لاعب الجونة " احتفالي

بالهدف كان بإتفاق مع رئيس نادي الجونة، بعد أن جلسنا سويًا قبل المباراة بيوم".

وتابع " نتعامل بشكل مثالي هنا في الجونة، فمجلس الإدارة يوفر لنا كل احتياجتنا".

بهذه النتيجة أرتفع رصيد الجونة إلى 39 نقطة ، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 69 نقطة فى المركز الثانى بجدول الدورى ويبتعد كثيرا عن الحصول على جدول الدورى