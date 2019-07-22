شاهد..أحمد ياسر ريان يكشف كواليس خناقته مع محمود علاء

أعرب أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، بعد تعادل فريقه مع الزمالك بهدفين لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات

الاسبوع ال33 من مسابقة الدوري.

وقال أحمد ياسر، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون سبورت" : "التعادل مع الزمالك افضل ختام لنا

في مسابقة الدوري، نلعب بروح في كل مباراة وهدفنا دائما يكون المكسب".

واشار :"عقب إحرازي هدف التعادل، لم اقصد الاشتباك مع محمود علاء، مدافع الزمالك، وكان رغبتي في الحصول على الكرة سريعا من أجل إحراز هدف ثاني".

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