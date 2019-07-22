أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق أن بعض لاعبي الفريق الأبيض لا يستحقوا التواجد في الفريق بسبب مستواهم المتواضع وهو ما ظهر في لقاء الجونة اليوم وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 ببطولة الدوري.
وتابع منصور في تصريحات تليفزيونية "الإدارةيجب ألا تتسرع في اختيار الصفقات وضم لاعبين بطولات، وبصراحة شديدة الأمر أشبه وأن هناك لاعبين في رحلة خلال لقاء اليوم". وأكمل "حزين لما شاهدته في اللقاء وحالة الانفلات من جانب بعض لاعبي الزمالك والعصبية الشديدة من البداية بدون سبب واضح".
وأشار إلى أن صناعة التاريخ وتحقيق بطولة الدوري يحتاج إلى إصرار وروح مختلف من جانب اللاعبين، وأنا مشفق على الجماهير والتي انتظرت بطولة الدوري بفارغ الصبر، وما فائدة تصدر البطولة من البداية وضياعها في النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن منصور: بعض لاعبي الزمالك كانوا "في رحلة" أمام الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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