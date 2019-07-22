رياضة | رضا شحاتة: أحيي اللاعبين على الأداء القوي وكنا نأمل المزيد

تحدث رضا شحاتة القائم بأعمال المدير الفني بفريق الجونة خلال مباراة الزمالك عن التعادل بهدفين في بطولة الدوري.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أحيي اللاعبين على الأداء القوي في المباراة، كنا هنفرح بالمزيد".

وأكمل: "المباراة كانت في متناولنا لكن لن أتطرق لأمور التحكيم الروح أهم شئ وكنت أتوقع أنها لن تكون مباراة سهلة".

وتابع: "نقطة ضعف الفريق أن كلما اقترب الوقت على الانتهاء تحدث عصبية للاعبين وعدم تمركز في أرض الملعب لذلك استغلينا هذه الثغرة من خلال اختراقهم عند الهجوم بشراسة".

وأتم: "المباراة شهدت اشتباكات في وقت غير طبيعي، لكن لاعبي الجونة لم يبادرون بالتجاوز، ولم يتحصل لاعب للطرد من صفوفنا".