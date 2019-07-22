رياضة | نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الأحد 21-7-2019.. إعلامي رياضي يهاجم حمد الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الأحد 21-7-2019.. إعلامي رياضي يهاجم حمد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الأحد الموافق 21-7-2019، أبرزها مهاجمة إعلامي لحمد الله، ومباريات قمة في انتظار العالمي بالدوري.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الأحد الموافق 21-7-2019 كالتالي:

إعلامي رياضي يهاجم حمد الله

انتقد الناقد الرياضي، حسن عبد القادر، محترف النصر اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله؛ لتأخره عن الانضمام لمعسكر الفريق في البرتغال.

ونقلت صحيفة "الكبار" السعودية عن حسن عبد القادر قوله: "لم يشارك اللاعب مع منتخب المغرب في الأمم الإفريقية ولهذا غيابه عن معسكر النصر غير مبرر".

وأضاف: "لا بد أن تحزم إدارة النصر موضوع اللاعب المغربي، فهناك عقود تحترم".

وطالب عبد القادر إدارة النصر بتطبيق اللوائح والقوانين على الفور على من أخطأ.

لقائي قمة في أول 5 مباريات بالدوري

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أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي، عن جدول مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019-2020، خلال المؤتمر الذي أقيم اليوم الأحد.

ويستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه أمام ضمك الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، وتشهد أول 5 مباريات مواجهتان من العيار الثقيل للعالمي أمام الشباب في الجولة الثالثة، والأهلي في الجولة الخامسة.

ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي سوف ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل، حيث يسعى النصر للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد.

حمد الله يحدد موعد عودته لمعسكر الفريق

تحدث المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي عن موعد انضمامه لتدريبات العالمي استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح حمد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن موعد عودته لتدريبات النصر استعدادًا للموسم المقبل، حيث ينضم غدًا.

وقال المهاجم المغربي عبر حسابه على "تويتر": "بسم الله نبدأ موسما جديدا، إتفقت و أخي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير العالمية. موعدنا يوم الإثنين في المعسكر إن شاء الله".

وشدد حمدالله على التزامه بعقده مع النصر، وعدم رحيله كما أشيع مؤخرًا واستعداده للموسم الجديد لتحقيق إنجازات وإسعاد جماهير العالمي.