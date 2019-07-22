رياضة | مانشستر يونايتد يضرب السيتي ويفوز بصفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يضرب السيتي ويفوز بصفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمكن من تدعيم خط دفاعه بصفقة من العيار الثقيل، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يقترب بشدة من حسم وإعلان إتمام التعاقد مع النجم الإنجليزي المميز هاري مجواير، لاعب ليستر سيتي.

ومن الجدير بالذكر أن ليستر ستي كان يطالب بالحصول على 80 مليون جنيه استرليني، لكن مسؤولو مانشستر يونايتد توصلوا إلى حل مقبول بتقديم ما يقارب 10 ملايين كاضافات مشروطة وحوافز على صفقة مجواير، ومن ثم فإن ليستر تقبل العرض ولم يقف أمام رغبة اللاعب.