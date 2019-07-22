رياضة | عاجل.. أول رد من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبيه بوقف مرتباتهم ومستحقاتهم بعد التعادل المخيب للآمال أمام الجونة بهدفين لمثلهما في الدوري المصري.

وأصدر مجلس إدارة الزمالك قراراً بوقف مرتبات الجهاز الفني والإداري والطبي بالنادي على خلفية النتيجة السلبية ضد الجونة.

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وخطف الزمالك تعادلاً صعباً من الجونة بهدفين مقابل مثلهما مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

وجاء هدفا الزمالك في شباك الجونة عن طريق نجم الوسط طارق حامد بالدقيقة "٤٦"، والثاني من خلال محمود عبدالعزيز بالثواني الأخيرة.

وبهذه النتيجة؛ رفع نادي الزمالك رصيده عند النقطة ٦٩ في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بينما الجونة بالمركز الخامس عشر برصيد ٣٨ نقطة.