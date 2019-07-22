رياضة | بعد تعادله مع الجونة.. استمارة 6 تنتظر خالد جلال في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعادله مع الجونة.. استمارة 6 تنتظر خالد جلال في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح خالد جلال المدير الفني للزمالك في موقف صعب بعد تعادل الفريق الأبيض أمام الجونة بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تعادل الزمالك المخيب أمام الجونة يُهدد استمرار خالد جلال مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، حيث سيواجه المدرب انتقادات وهجوم عنيف من رئيس الزمالك مرتضي منصور، وقد يفكر الأخير في الاطاحة به من منصبه بعدما أضاع لقب الدوري بنسبة كبيرة من الفريق بعد تعادله اليوم.

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ويحتاج الأهلي للفوز على المقاولون في المباراة القادمة لحسم لقب الدوري الممتاز بشكل رسمي.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى وبفارق 5 نقاط عن الأهلى الذى يحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة.