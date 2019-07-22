رياضة | نبيل فقير يستقر على وجهته القادمة بعد الرحيل عن ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل فقير يستقر على وجهته القادمة بعد الرحيل عن ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الفرنسي نبيل فقير، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، لديه إتفاق شبه مُغلق مع ريال بيتيس الإسباني، للإنضمام إليه خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إيريك إبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، قد نصح مواطنه نبيل فقير بـ الانتقال إلى نادي ريال، بيتيس من أجل التعرف على الدوري الاسباني أكثر ومن بعدها يمكن ان ينتقل إلى نادي أخر، ومن الممكن أن يكون النادي المحتمل برشلونة.

ومن الجدير بالذكر ان نبيل فقير يمتلك عرضين احترافيين هذا الصيف، حيث يرغب ريال بيتيس الإسباني ونابولي الإيطالي في ضمه.