رياضة | موعد مباريات أهلي جدة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات أهلي جدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي، عن جدول مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019-2020، من خلال عقد مؤتمر اليوم الأحد.

وتشهد أول 5 مواجهات لنادي أهلي جدة مبارة قمة في الجولة الخامسة، عندما يصطدم الراقي مع نظيره النصر حامل لقب النسخة الماضية.

وجاء جدول مواعيد مباريات أهلي جدة في الدور الأول بالدوري كالتالي:

ويذكر أن الدوري السعودي سوف ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل، ويأمل الأهلي في العودة من جديد للصراع على لقب البطولة، خاصة بعد نتائجه السلبية في الموسم المنصرم، حيث حجز الفريق مقعده بدوري أبطال آسيا في الموسم القادم باحتلاله المركز الرابع بصعوبة في الجولة الأخيرة.