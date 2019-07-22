رياضة | برشلونة يبدأ إجراءات التعاقد مع بديل جوردي ألبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يبدأ إجراءات التعاقد مع بديل جوردي ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن جونيور فيربو مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني، سيذهب إلى المكسيك، وينتظر نادي برشلونة للتعاقد معه خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فسوف يلتحق جونيور بـ معسكر ريال بيتيس التحضيري للموسم الجديد، والذي سيقاف في دولة المكسيك.

وأشارت التقارير إلى أن المحادثات جارية بين مسؤولي بيتيس وبرشلونة، خاصة أن بيتيس لديه بالفعل بديل لـ جونيور في الفترة الحالية من أجل الموسم القادم.

ولكن على الرغم من ذلك، فإن نادي برشلونة لحد الآن لم يقرر اتخاذ خطوة للامام في هذه العملية.