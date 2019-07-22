رياضة | أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطالب بعودة صديقه للبرسا من أجل التجديد وصفقة القرن مهددة بالضياع بسبب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطالب بعودة صديقه للبرسا من أجل التجديد وصفقة القرن مهددة بالضياع بسبب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 21-7-2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الأحد 21 - 7 - 2019:-

برشلونة يصارع من أجل التعاقد مع فيربو

أبدى نادي برشلونة الإسباني، رغبته الملحة في التعاقد مع جونيور فيربو ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن الفريق الكتالوني لم يفقد إصراره في الحصول على خدمات لاعب بيتيس، رغم دخول دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، قائمة اهتمامات البارسا لدعم مركز الظهير الأيسر، خلال الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يواصل المفاوضات مع بيتيس حول ضم فيربو، على أمل إنهائها خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الصحيفة، أن الصفقة في طريقها للحسم بمقابل يتراوح من 25 إلى 30 مليون يورو، بالإضافة إلى تنازل برشلونة عن خدماته لاعبه الشاب خوان ميرندا، ضمن الصفقة.

ويسعى برشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيسر، بسبب عدم وجود أي بدائل للاعب جوردي ألبا، منذ نهاية الموسم المنقضي.

والد جريزمان يفاجئ جماهير برشلونة بتصريح ناري

أعرب والد أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا، عن سعادته بانتقال نجله للعب في صفوف برشلونة بعد سنوات من التألق في أتلتيكو مدريد.

وقال والد جريزمان، في تصريحات صحفية: "كنت أريد أنطوان جريزمان في برشلونة الموسم الماضي 200% لكن كان قراره وهو محترف".

وتابع: "لا توجد كلمات تصف شعوري، برشلونة هو الأفضل، اللاعبين الكبار دائماً كانوا مع البارسا مثل كرويف، ستويتشكوف، برشلونة عملاق وهوية كرة القدم".

الجدير بالذكر أن جريزمان أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد في بداية الانتقالات وبعدها اتفق مع برشلونة الذي وقع معه بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.

ميسي يطالب رئيس برشلونة بسرعة إنهاء الصفقة الحاسمة

مازال يسعي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، إلى إقناع إدارة ناديه برئاسة جوسيب بارتاميو بضرورة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن خبير كرة القدم الإسباني غراهام هانتر قوله :"ميسي هو الطرف الأساسي في عودة نيمار، هو من يضغط لإعادة نيمار".

وأشارت التقارير إلى أن ميسي تواصل مع رئيس برشلونة من أجل حسم صفقة نيمار في أسرع وقت ممكن، وذلك بعدما دخل يوفنتوس الإيطالي على الخط لمحاولة الحصول على خدمات البرازيلي من الفريق الباريسي.

برشلونة يقترب من ضم صفقة ريال مدريد القديمة

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن وكيل أعمال ديفيد آلابا الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونيخ الألماني، يبحث عن نادي لموكله لأنه يريد الرحيل عن العملاق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، فأن ألابا يريد الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ ويفضل الانتقال إلى برشلونة الإسباني الذي مهتم كثيرًا بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الحالي.

وقالت الصحيفة، أن انتقال اللاعب النمساوي إلى البلوجرانا ليس بالأمر السهل حيث أن الفريق الألماني لا يريد بيع لاعبه في الوقت الحالي.

يذكر أن ديفيد ألابا كان من ضمن الأهداف التي كان يسعي فريق ريال مدريد الإسباني إلى ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بعيدًا عن نيمار.. برشلونة يُجهز صفقة خارج الصندوق

كشفت تقارير صحفية فرنسية إلى أن المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني إيريك أبيدال تواصل مع الفرنسي نبيل فقير نجم ليون الفرنسي، لتوجيه نصيحة له بالانتقال إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال راديو "مونتي كارلو" الفرنسي أن أبيدال تواصل بالفعل مع نبيل فقير ونصحه بقبول عرض بيتيس للتعرف على الدوري الإسباني ومن ثم ربما الانضمام لبرشلونة في الموسم المقبل.

يذكر أن ريال بيتيس اقترب من الحصول على خدمات فقير خلال ميركاتو الصيف الحالي مقابل 25 مليون يورو.

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ريال مدريد على وشك خطف صفقة القرن من برشلونة بـ "ضربة مزدوجة"

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الأنباء التي ربطت النجم البرازيلي بالعودة إلى برشلونة.

وأوضحت صحيفة "إندبنبدنت" البريطانية، أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع نيمار، ويدرس استغلال تعقد موقف الويلزي جاريث بيل الذي اقترب من الرحيل عن النادي الملكي، لحسم صفقة نجم برشلونة السابق.

وكشفت الصحيفة أن خطة ريال مدريد لضم نيمار تتضمن عرض خدمات النجم الويلزي، بالإضافة إلى مبلغ مالي، من أجل التعاقد مع نيمار، الذي غادر الملاعب الإسبانية عام 2017.

وكان الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد أعلن اليوم اقتراب رحيل جاريث بيل عن الملكي.

نيمار في برشلونة قريباُ بعد ظهور حل جديد لأزمته مع باريس

كشف تقرير صحفي إسباني صباح اليوم الأحد عن وجود اقتراح جديد لحل أزمة باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن لعب نيمار في ملعب "الكامب نو".

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "سبورت" أن حل تلك الأزمة هي قيام النادي الباريسي بإرسال اللاعب البرازيلي إلى كتالونيا على سبيل الإعارة هذا الصيف مع إلزامية الشراء لبرشلونة بمقابل مادي يتفق عليه في العقد.

واوضحت الصحيفة أن هذا الحل سوف يرضي الجميع، نيمار سينتقل إلى برشلونة، والبارسا لن يدفع الأموال هذا الصيف حفاظاً على ميزانيته، وأن باريس سان جيرمان سيحصل على المبلغ الذي يريد الحصول عليه، ولكن في الموسم المقبل.

يذكر أن نادي برشلونة تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع نيمار بمبلغ قيمته 90 مليون يورو مقابل + لاعبين من صفوف النادي الكتالوني، وقامت وسائل الإعلام الإسبانية المقربة من برشلونةبنفى الخبر بشكل كبير، مؤكدين أن النادي الكتالوني لا يريد التعاقد مع نيمارفي هذا الوقت.

برشلونة يخدع جماهيره

وصلت بعثة فريق برشلونة الإسباني منذ قليل إلى اليابان لخوض فترة الاستعداد والتحضير تحت قيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي.

ووصلت كتيبة فريق برشلونة منذ ساعات إلى اليابان وسط استقبال حافل وكبير من المسئولين والجماهير اليابانية العاشقة للفريق الكتالوني.

واشارت التقارير إلى أن برشلونة خدع جماهيره بعدما دخل الفندق عن طريق الباب الخلفي المخصص للتحميل والتفريغ، وابتعد اللاعبين عن الدخول من الباب الأمامي نظراً لتواجد أعداد كبيرة وقفت في انتظار البعثة.

واكدت التقارير على أن هناك عدد قليل من الجماهير تواجد عند الباب الخلفي وذهب بعض اللاعبين لتحيتهم.

أومتيتي يدخل دائرة مانشستر سيتي بالصيف

دخل الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضمن اهتمامات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للحصول على خدماته بالصيف المقبل.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن السيتي يستهدف التعاقد مع المدافع الدولي، لتعويض رحيل كومباني لاعب الفريق، بنهاية الموسم المنقضي.

وقال موقع "لو تين سبورت الفرنسي"، إن صامويل أومتيتي قد تم وضعه كهدف لمانشستر سيتي، على صعيد سوق الانتقالات، هذا الصيف.

وأضاف الموقع، أن إدارة سيتي، أجرت بعض الاتصالات مع برشلونة، لمعرفة إمكانية التنازل عن اللاعب، ولكن في نفس الوقت لم يتم التقدم بأي عروض رسمية حتى هذه اللحظة.

وكان أومتييتي، أعلن تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني لينتهي عام 2024 المقبل.

مفاجأة.. ميسي يرفض التجديد لبرشلونة إلا بعودة هذا اللاعب

وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، شرطًا للموافقة على تجديد عقده مع البارسا.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ميسي وضع عودة نيمار مهاجم باريس سان جيرمان شرطاً لتجديد عقده مع برشلونة كنوع من الضغط على الإدارة الكتالونية لحسم صفقة البرازيلي.

وأشار الموقع الإيطالي أن ليونيل ميسي يشعر بأن البرازيلي نيمار سيكون صفقة مهمة للنادي الكتالوني.

الجدير بالذكر أن نيمار يريد العودة مجدداً إلى برشلونة ويملك علاقة قوية مع الأرجنتيني ميسي الذي لعب بجواره قبل الانتقال إلى باريس عام 2017.