اونلاين | تابع لايف beIN SPORTS: مشاهدة مباراة ليفربول وإشبيلية بث مباشر (MO SALAH) يلا شوت بلس ليفربول رابط متعدد مباشر

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مشاهدة مباراة ليفربول وإشبيلية اليوم الإثنين 22-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بنظيره إشبيلية الإسباني، في رابع مبارايات الفريق الإنجيلزي الحائز على النسخة الماضية من بطولة دوري ابطال أوروبا، حيث يواصل الريدز استعدادتهم خلال المعسكر التحضيري، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد 2018-2019 .

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وخاض الريدز الذي يلعب في صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح قد خاض 3 مباريات ودية حتى الآن، فازوا في مباراتين وخسروا مباراة أخرى، حيث حققوا الفوز على كلًا من ترانميري بنتيجة 6-0 وبرادفورد بنتيجة 3-1 في إنجلترا، ولكنه خسر صباح أمس السبت أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 ولكن في أمريكا.

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الذي سيواجه به الفريق الأندلسي، والذي ضم كلاً من: حراسة المرمى: لونيرجان، خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، فان ديك، روبيرتسون، خط الوسط: فاينالدوم، تشامبرلين، هندرسون، خط الهجوم: وودبرن، ويلسون، أوريجي، بينما يجلس على دكة بدلاء ليفربول كلا من: مينيوليه، أثيرتون، فابينيو، لوفرين، ميلنر، جوميز، بروستر، ماتيب، كينت، لويس، جونز، هوفر، العروسي.

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من المقرر أن تكون مشاهدة مباراة ليفربول وإشبيلية متاحة من خلال البث الفضائي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports hd على القمرين نايل سات وسهيل سات، وقد خصصت بي إن سبورتس كلا من قناتي beIN Sports HD2 و beIN Sports HD11 لنقل أحداث المباراة.

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وخاض الريدز الذي يلعب في صفوفهم النجم الدولي المصري محمد صلاح قد خاض 3 مباريات ودية حتى الآن، فازوا في مباراتين وخسروا مباراة أخرى، حيث حققوا الفوز على كلًا من ترانميري بنتيجة 6-0 وبرادفورد بنتيجة 3-1 في إنجلترا، ولكنه خسر صباح أمس السبت أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 ولكن في أمريكا.