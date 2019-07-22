اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة ليفربول واشبيلية بث مباشر liverpool vs sevilla رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

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يلتقي بعد قليل نادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره إشبيلية الإسباني ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، بث مباشر كورة لايف مباراة ليفربول ضد إشبيلية بدون تقطيع.

وكان ليفربول حقق لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تألق المصري محمد صلاح الذي يغيب عن مواجهة اليوم كونه ما زال في فترة الراحة بسبب مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو وتوجت بها الجزائر على حساب السنغال.

تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة إشبيلية:

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لونيرجان، أرنولد، فيليبس، فان ديك، روبيرتسون، فاينالدوم، تشامبرلين، هندرسون، وودبرن، ويلسون، أوريجي.

وعلى دكة البدلاء:

مينيوليه، أثيرتون، فابينيو، لوفرين، ميلنر، جوميز، بروستر، ماتيب، كينت، لويس، جونز، هوفر، العروسي.

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