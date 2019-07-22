الامارات | الوصل إلى النمسا دون لاعبيه الدوليين والمصابين

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل إلى النمسا دون لاعبيه الدوليين والمصابين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجّه، صباح اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل إلى النمسا لإقامة معسكر خارجي، يستمر حتى 15 أغسطس المقبل، ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداد الإمبراطور للموسم الجديد.

ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم مشرف الفريق الأول، حميد يوسف.

وضمت القائمة التي أعلنها النادي 33 لاعباً، هم: خميس إسماعيل، خالد سبيل، ويلتون سواريز، عبدالرحمن علي، حمد البلوشي، جورج دوبينج، لوكاس جالفاو، فليبيي ناتان، فابيو دي ليما، فارس خليل، محمد علي كيدي، وليد درويش، حبوش صالح، عبدالله خميس، سالم العزيزي، سهيل عبدالله، محمد عبدالرحمن البيرق، عبدالرحمن صالح، ناصر محمد، عبدالله جاسم، بشير الحسن، فيرناندو غايبور، خواكين بيريز، ماثيوس دا سيلفا، علي صالح، غانم أحمد غانم، عبدالله مال الله، عبدالرحمن أحمد المهري، حميد عبدالله، يوسف البلوشي، مبارك طارق، حميد سالمين، علي الأنصاري.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الوصل إلى مدينة ميونيخ الألمانية، قبل السفر براً إلى النمسا.

وسيلتحق بالمعسكر كل من علي صالح، وفارس خليل، ومحمد علي كيدي، وعبدالله مال الله، وعبدالله جاسم، أعضاء المنتخبين الأول والأولمبي، فيما سيعود لاعب خط الوسط، علي سالمين، من معسكر المنتخب الأول إلى دبي للالتحاق بدورة أكاديمية الشرطة في انتظار عودته للفريق مطلع الموسم، بينما يغيب الثنائي، سلطان المنذري ومحمد سرور، عن المعسكر، إذ سيستمران في دبي لاستكمال برنامج التأهيل بمركز «فيفا».

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وأكد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم مشرف الفريق الأول، حميد يوسف، في تصريحات صحافية، أن الوصل من الممكن أن يتوجه مباشرة من معسكره إلى المدينة التي ستستضيف مباراته الأولى في البطولة العربية، في حالة لم توقع القرعة الوصل مع فريق خليجي، وقال: «في تلك الحالة سنعود إلى دبي، ثم نتوجه منها لخوض اللقاء الافتتاحي في البطولة العربية».

ومن المقرر أن تُسحب يوم 27 الجاري قرعة البطولة العربية، التي تقام على كأس ملك المغرب، بمشاركة ناديي الوصل والجزيرة ممثلين لكرة القدم الإماراتية.

وبدأت تحضيرات «الإمبراطور» للموسم الجديد في 15 يوليو الجاري، من خلال تجمع داخلي لإجراء الفحوص الطبية، قبل أن تبدأ التدريبات البدنية تحت إشراف المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب.

ومن المقرر أن يخوض الوصل نحو ثماني مباريات ودية متدرجة المستوى، أمام أندية من النمسا بجانب أندية أوروبية، سيعمل الجهاز الفني على استغلالها لتجهيز العناصر الجديدة التي التحقت بتشكيلة الإمبراطور للموسم الجديد.

وتعاقد الوصل مع لاعبين عديدين، أبرزهم البرازيلي ويلتون سواريز، وثلاثة لاعبين في فئة المقيمين، هم: الأرجنتيني خواكين بيريز، والبرازيلي ناثان فيليبي، والغاني بشير الحسن.

يترأس البعثة حميد يوسف، وتضم 33 لاعباً.