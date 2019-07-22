الامارات | باتنا غادر الوحدة دون إذن.. والنادي يعرضه للبيع

شكرا لقرائتكم خبر عن باتنا غادر الوحدة دون إذن.. والنادي يعرضه للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر في نادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم» إن مهاجم الفريق، المغربي مراد باتنا، غادر البلاد، دون إذن، متجهاً إلى المغرب، رافضاً الاستمرار في التدريبات على خلفية قرار إدارة النادي برفع اسمه من قائمة الفريق منذ الموسم الماضي، وعرضه للبيع.

وقال المصدر: «إن نادي الوحدة سبق وتلقى عرضين من ناديين محليين لشراء عقد اللاعب، وتم إبلاغ اللاعب بهما، وعقد باتنا مع مسؤولي الناديين اجتماعات عدة، لكنه رفض العرضين دون أسباب واضحة».

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وأشار المصدر إلى أن «نادي الوحدة على استعداد تام لمناقشة أي عرض يتلقاه اللاعب أو يحضره بنفسه للتفاوض حول بيعه دون أي عوائق تقف في طريقه».

وكانت إدارة نادي الوحدة، وبتوصية من المدير الفني السابق للفريق الهولندي هينيك تين كات، قررت في الموسم الماضي رفع اسم اللاعب من القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا، بعد أن رفض تنفيذ تعليمات المدير الفني باللعب في إحدى المباريات المهمة أمام فريق الإمارات بدوري الخليج العربي، خلال مارس الماضي، مدعياً الإصابة، رغم أن طبيب الفريق أقر بسلامته، بحسب المصدر.

واتخذت إدارة النادي قراراً بتجميد اللاعب محلياً وآسيوياً، وقررت عرضه للبيع والموافقة على أي عرض يتلقاه النادي، سواء محلياً أو خارجياً.