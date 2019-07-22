الامارات | زيدان: ريال يريد رحيل غاريث بيل

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: ريال يريد رحيل غاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، صراحة بأن فريقه ريال مدريد الإسباني يريد رحيل الجناح الويلزي غاريث بيل، الذي يبدو في طريقه لترك النادي الملكي في الأيام القليلة المقبلة. وكان بيل خارج تشكيلة ريال مدريد لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها، أول من أمس، أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 في هيوستن الأميركية، وذلك «لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك»، بحسب ما قال زيدان». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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