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الامارات | فقرات نوعية لبرنامج الشارقة الصيفي للدفاع عن النفس

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برنامجاً صيفياً بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، بشعار «عطلتنا غير»، ويستمر حتى الاول من أغسطس المقبل بمشاركة 120 طالباً من كلا الجنسين. ويشهد البرنامج فعاليات رياضية وترفيهية للمشاركين بإشراف مدربين ومحاضرين أكفاء يشرحون للمشاركين عن أهمية في الحياة العملية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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