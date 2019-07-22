الامارات | فقرات نوعية لبرنامج الشارقة الصيفي للدفاع عن النفس

شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات نوعية لبرنامج الشارقة الصيفي للدفاع عن النفس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برنامجاً صيفياً بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، بشعار «عطلتنا غير»، ويستمر حتى الاول من أغسطس المقبل بمشاركة 120 طالباً من كلا الجنسين. ويشهد البرنامج فعاليات رياضية وترفيهية للمشاركين بإشراف مدربين ومحاضرين أكفاء يشرحون للمشاركين عن أهمية الرياضة في الحياة العملية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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