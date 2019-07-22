الامارات | مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويعتبر المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة الذي يؤكد على الدور الريادي للدولة في تعزيز وتشجيع الذكاء الاصطناعي الرياضي، ويقام الحدث يومي 14 و15 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

ويقدم المؤتمر صورة متكاملة عن قدرة الذكاء الاصطناعي في تعزيز كل جوانب صناعة الرياضة العالمية، وسيكشف المعرض عن أحدث التقنيات الذكية الخاصة بهذا المجال، وأحدث التجارب العالمية الناجحة في استثمار الذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع الرياضي، والتي أثبتت جدارتها في تحسين مستوى أداء الرياضيين من خلال تحليل أكبر قدر من البيانات لأداء اللاعبين والفرق، كما سيتم خلال المؤتمر والمعرض تقديم أفضل المؤسسات والشركات التي تقود السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي.

وأثبتت التجارب أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة يسهم في زيادة نسبة العائدات وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين مستوى تقييم أداء اللاعبين والفرق، ويساعد استخدام الذكاء الاصطناعي المؤسسات الرياضية في اكتشاف المواهب.