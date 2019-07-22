الامارات | 5 أرقام فنية تسجل «مصر 2019» في قائمة الأفضل بتاريخ أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام فنية تسجل «مصر 2019» في قائمة الأفضل بتاريخ أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار عن النسخة الـ 32 من منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في بطولة استضافتها مصر منذ 21 يونيو الماضي، وشهدت تنظيماً حظي بإشادة واسعة رغم التحديات التي فرضتها قصر مدة الإعداد لاستضافة الحدث، والذي ترافق في نجاحات فنية وجماهيرية، خصوصاً أن نسخة «مصر 2019» وعلى مدار مبارياتها الـ 52، تمكنت من ملامسة خمسة أرقام قياسية، أبرزها تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الأدوار الإقصائية. كما لم تخلو بطولة مصر من سطوع أسماء جديدة على صعيد القارة السمراء، يتقدمها منتخب مدغشقر الذي نجح عن جدارة في أن يكون «الحصان الأسود» للبطولة، لكونه بات أفضل منتخب في تاريخ البطولة ينجح بمشاركته الأولى في العبور إلى الدور الثاني برصيد سبعة نقاط، بجانب كونه ثاني المنتخبات بتاريخ أمم أفريقيا الذي لم يتجرع الهزيمة في أول أربع مباريات له بالبطولة، وثالث منتخب تاريخياً يعبر للدور الربع نهائي في الظهور الأول بعد منتخبات مصر وجنوب أفريقيا عامي 1957 و1996.

«الإمارات اليوم»، ترصد الأرقام الخمسة التي سجلت في نسخة «مصر 2019»، وقادتها للدخول ضمن قائمة الأفضل في تاريخ البطولات الأفريقية، على النحو التالي:

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