الامارات | الاتحاد الآسيوي يحتفل باليوم العالمي للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يحتفل باليوم العالمي للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل الاتحاد الآسيوي للشطرنج في مدينة العين، باليوم العالمي للشطرنج الذي تم اعتماده من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966، وذلك تزامناً مع اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد الدولي للشطرنج في مدينة باريس الفرنسية يوم 20 يوليو 1924. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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